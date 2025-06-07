Журналисты и сотрудники МЧС и управления гражданской защиты накануне открытия купального сезона проинспектировали Верхнесемязинский пруд.

Оборудовали кабинки и туалетыКупальный сезон – 2025 стартовал 1 июня и продлится вплоть до 31 августа. К этому моменту во Владимире официаль­но открыли два оборудованных пляжа – на озере Глубоком и Верхнесемязинском пруду. Последний как раз «гласно» проинспектировали за несколько дней до начала лета.Здесь поставили кабинки для переодевания, скамейки, туалеты и спортивные площадки.Перед открытием водолазы поисково-спасательного отряда проверили дно всех водоёмов, включая неорганизованные места, и подтвердили их соответствие необходимым требованиям. Там, где было необходимо, очистили акваторию от растений, камней и мусора.По словам начальника Управления гражданской защиты г. Владимира Бориса Беликова, с наступлением жаркой погоды на городских пляжах организовали ежедневное дежурство муниципальных спасательных постов, оснащённых необходимым плавательным инвентарём, оборудованием и снаряжением. Спасатели, ответственные за дежурство, прошли дополнительное обучение действиям на воде и оказанию первой медицинской помощи.«Дежурство спасателей будет проходить и в неорганизованных местах: в Ленинском районе — на озере Спасском, в Октябрьском районе — на водохранилище Содышка, во Фрунзенском районе — на водоёме Гусинка, правда только в выходные и праздничные дни. На оборудованных пляжах спасатели будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00», – уточнил он.Однако, как показывает практика, даже такие меры не могут гарантировать полную безопасность отдыхающих. Так, в прошлом году на официально разрешённом для купания пляже на реке Пекше в Кольчугинском районе утонула 12-летняя девочка. Трагический инцидент произошёл вечером 3 июля — сообщение о том, что утонул ребёнок, поступило в спецслужбы после того, как спасатели завершили своё дежурство.Вывесили чёрные флагиОфициально разрешённых мест для купания во Владимире только два — Верхнесемязинский пруд, а также озеро Глубокое в Загородном парке. Однако лезть в воду и там и там пока опасно – на пляжах поднят чёрный флаг, который сигнализирует о запрете купания. 21 мая специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» взяли пробы воды и песка в местах массового отдыха.– 21 мая мы получили результаты. Сразу могу сказать, что пробы воды по микробиологии не соответствуют норме, но патогенных организмов не обнаружено. Таким образом, купаться нельзя, – отметил Борис Беликов.Что касается качества песка, в Семязине с этим показателем всё оказалось отлично. А вот на пляже Глубокого не такая радужная ситуация: пробы показали, что песок там грязноват.Но расстраиваться не стоит: на пляж Глубокого уже завезли 30 тонн свежего песка. Теперь дело за Роспотребнадзором: ведомство возьмёт новые пробы, чтобы дать официальное заключение о полной готовности пляжа. Будем надеяться, что скоро и там можно будет безопасно загорать.Советы спасателяВ жаркую погоду люди всё равно будут стремиться к воде. Спасатель Елена Цыганкова на протяжении семи лет охраняетсемязинских отдыхающих. Как никто другой, она знает, как безопасно вести себя в воде и у воды.– На посту у нас имеются лодка, два спасательных круга, бинокль, обязательно аптечка и громкоговоритель, при помощи которого мы не только предупреждаем людей, но и делаем оповещения, когда потерялись дети, чтобы подошли родители, – рассказывает Елена.Кстати, за детьми тут особый контроль. Зачастую родители на пляже теряют бдительность и перестают следить за своими чадами. По словам Елены, ребята, долгое время не имевшие возможности поплескаться в воде, лезут в озеро и начинают захлёбываться. Тут главное – вовремя предотвратить опасную ситуацию и напомнить папам и мамам об их ответственности.Оранжевые стоп-сигналыПо словам главного семязинского спасателя Елены, купающихся не зря просят не заплывать за буйки. Дело в том, что их устанавливают на глубине 180 сантиметров, чтобы человек смог высунуться из воды и хлебнуть воздуха.– За семь лет рельеф дна очень сильно поменялся, и каждый год мы меняем границы ограждения, потому что понимаем, куда людям попадать не надо. К счастью, за эти годы ни одного трагического случая по нашей вине не случилось, – заключила Цыганкова.Не следует пренебрегать и самыми очевидными правилами безопасности: купаться только в специально оборудованных и проверенных местах, не употреблять алкоголь перед купанием – в состоянии опьянения человек теряет контроль над собой и не оценивает свои силы адекватно. Кроме того, алкоголь расширяет сосуды, а резкое погружение в холодную воду в жару может вызвать спазмы и усугубить проблемы с сердцем.Языком цифрВ регионе официально зарегистрировано 39 пляжей. Их состояние будет строго контролироваться на протяжении всего купального сезона.