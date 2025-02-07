На экспозиции будут представлены около 1000 экспонатов.

Весной 2025 года в Суздале Владимирской области откроется уникальный Музей истории создания и производства духов. Как стало известно ТАСС, на экспозиции, занимающей около 400 квадратных метров, будут представлены около 1000 экспонатов, в том числе флаконы духов с запахами городов Золотого кольца России.Музей под названием «Духи и самогон» продемонстрирует схожие приёмы в процессе создания обоих продуктов и расскажет об истории парфюмерии, начиная с древней Руси. Кроме того, в музее планируются мастер-классы по созданию духов и разработка линейки ароматов, посвящённых Владимиру и Суздалю.Посетители также смогут увидеть редкие флаконы с духами и узнать о вкладе русских парфюмеров в мировую индустрию, а часть экспонатов будет посвящена основоположнику фарфорового производства в России, уроженцу Суздаля Дмитрию Виноградову.