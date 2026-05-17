о Владимире, на улице Диктора Левитана, экстренные службы были направлены по сообщению о потенциально опасном предмете. Тем не менее, данная информация не нашла своего подтверждения. Произошедшее оказалось ошибочным сигналом. Об этом сообщает .Согласно информации, предоставленной УМВД по Владимирской области, предмет, вызвавший подозрение, оказался элементом детской игрушки. После детального осмотра эксперты пришли к выводу об отсутствии какой-либо опасности.Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой незамедлительно информировать о любых подозрительных или оставленных без присмотра предметах, набирая 112 или обращаясь в полицию. Кроме того, сотрудники полиции настоятельно просят воздерживаться от распространения непроверенных и недостоверных сведений.