о Владимире, на улице Диктора Левитана, экстренные службы были направлены по сообщению о потенциально опасном предмете. Тем не менее, данная информация не нашла своего подтверждения. Произошедшее оказалось ошибочным сигналом. Об этом сообщает .
Согласно информации, предоставленной УМВД по Владимирской области, предмет, вызвавший подозрение, оказался элементом детской игрушки. После детального осмотра эксперты пришли к выводу об отсутствии какой-либо опасности.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой незамедлительно информировать о любых подозрительных или оставленных без присмотра предметах, набирая 112 или обращаясь в полицию. Кроме того, сотрудники полиции настоятельно просят воздерживаться от распространения непроверенных и недостоверных сведений.