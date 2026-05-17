В Судогде завершен снос ветхого здания, расположенного по улице Ленина. Процесс демонтажа занял немногим более года. Информацией о завершении работ поделились представители фонда «Возрождение», выразив признательность главе Судогодского муниципального округа Нине Медведевой за содействие.Известно, что двухэтажное строение на улице Ленина привлекло внимание в конце января 2025 года, когда обрушилась часть стены необитаемой секции дома, упав на тротуар. К счастью, в тот инцидент обошлось без пострадавших. Расследованием обрушения занялась прокуратура, на место происшествия выезжал прокурор Судогодского района Руслан Аннаев.В ходе разбирательства стало известно, что еще в июле 2024 года компетентные органы официально признали дом аварийным после проведения обследования. Состояние несущих конструкций здания было критическим: часть перекрытий разрушена, а кровля отсутствовала. В августе 2024 года местными властями были направлены предписания жильцам о проведении капитального ремонта, реконструкции или сносе.Несмотря на это, процесс полного демонтажа здания растянулся на четырнадцать месяцев. Прокуратура, по итогам проверки, внесла представление исполняющему обязанности главы администрации с требованием принять меры по улучшению ситуации.