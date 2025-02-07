Владимирцам напоминают, что выгул домашних животных без владельца запрещен.

В Камешковском районе Владимирской области начался отлов уже бездомных животных. Об этом сообщает администрация района.Владимирцам напоминают, что выгул домашних животных без владельца запрещен, и такие животные подлежат отлову, даже если у них есть ошейники.Для обращений по вопросам организации отлова можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 2-23-95 или в отдел сельского хозяйства по номеру 2-11-11 в рабочие дни.