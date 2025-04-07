Контракт с предыдущим подрядчиком, взявшимся за проектирование трассы, расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Теперь владимирские власти ищут другого

Контракт с предыдущим подрядчиком, взявшимся за проектирование трассы, расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Теперь владимирские власти ищут другого исполнителя. Предыдущие торги выиграла ИП Амелина – она согласилась выполнить работу почти за два миллиона рублей, хотя изначально мэрия предлагала цену в пять миллионов. Всего через 18 дней после заключения контракт был