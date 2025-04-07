Оно называется микролуние.

Жители Владимирской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление на следующей неделе. Микролуние появится в небе 13 апреля.Об этом рассказал профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В воскресенье луна будет казаться несколько меньше, чем обычно. Разница в 10% заметна для внимательных наблюдателей и любителей астрономии.Большее расстояние от Земли создает иллюзию уменьшения спутника.Напомним, что 29 марта жители Центральной части России могли наблюдать неполное солнечное затмение. Мы .