Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во Владимирской области шесть человек пострадали от укусов клещей за неделю. Среди них — один ребенок.Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Клещи проснулись рано в 2025 году из-за погодных условий. Мониторинг длится вплоть до октября ежегдно. Однако сейчас на регион обрушился снегопад.Всего с начала весны от укусов пострадали 11 жителей. Трое из них — несовершеннолетние. Случаев заражения энцефалитом не выявлено.Напомним, что за сутки из-за снегопада в регионе .