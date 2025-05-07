Прокуратура решила навести порядок.

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в содержании четырёх исторических памятников в центре Судогды, включая жилой дом конца XIX – начала XX века и здание бывшей гимназии 1904 года.Все объекты находятся в собственности муниципалитета, но, согласно результатам проверки, владельцы не выполнили необходимые меры по их сохранению. Из-за неудовлетворительного состояния памятников прокуратура направила представления собственнику и пользователям зданий, а также возбудила административные дела против ответственных лиц за нарушения в сфере охраны культурного наследия.Напомним, ранее мы писали, что