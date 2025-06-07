Что и как мы едим? Чем запиваем и надо ли? Как питаться правильно и недорого? Влияют ли БАДы, энергетики, соки и газировка на наше здоровье? Кто прав в вечном споре любителей чая и кофе? Об этом

Что и как мы едим? Чем запиваем и надо ли? Как питаться правильно и недорого? Влияют ли БАДы, энергетики, соки и газировка на наше здоровье? Кто прав в вечном споре любителей чая и кофе? Об этом поговорили в новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» вместе с врачом-педиатром высшей квалификационной категории, гастроэнтерологом Екатериной Останиной и специалистом