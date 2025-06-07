Суд обязал организацию «РЖД» пожизненно содержать муромлянина, который оказался инвалидом, попав под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Муромского городского суда. Все случилось весной

Суд обязал организацию «РЖД» пожизненно содержать муромлянина, который оказался инвалидом, попав под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Муромского городского суда. Все случилось весной 2020 года, тогда муромлянину было 13 лет. Пытаясь забраться на движущийся поезд, он не удержался и попал под колеса. Состав лишил подростка обеих ног. «Шестой канал» рассказывал об этой истории. По словам