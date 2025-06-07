В 16 муниципалитетах планируется обработать 1500 гектаров сельхозугодий.

Во Владимирской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского. В 16 муниципалитетах планируется обработать 1500 гектаров сельхозугодий, особенно агрессивен сорняк в Юрьев-Польском районе. Об этом сообщает «».Используются пестициды и комплексные методы (механическая обработка, посев культур). Сельхозпроизводители отмечают важность обработки не только полей, но и прилегающих территорий. С 2019 года на борьбу с борщевиком выделено 43 миллиона рублей, очаги сорняка отслеживаются в геоинформационной системе.Следующий этап обработки – во второй половине лета.