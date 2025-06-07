Днем 8 июня во Владимире и местами по области ожидается 30-градусная жара. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии Владимира. Жара повышает вероятность природных пожаров, гибели людей на

Днем 8 июня во Владимире и местами по области ожидается 30-градусная жара. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии Владимира. Жара повышает вероятность природных пожаров, гибели людей на воде, отключением электричества из-за перегрева трансформаторов и так далее. Также важно одеваться по погоде и накрывать голову головным убором. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!