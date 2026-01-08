Правоохранительные органы продолжают работу по раскрытию преступлений и предотвращению новых.

2025 год во Владимирской области отметился в криминальной хронике целой чередой резонансных происшествий. От бытовых трагедий до циничных преступлений — ниже подборка самых громких дел, которые потрясли регион в прошедшем году. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Рассек от уха до уха»: нападение с мачетеВ одном из дачных поселков конфликт из‑за громкой музыки обернулся настоящей кровавой драмой. Мужчина, недовольный шумом, схватился за мачете и набросился на молодых людей. Удар пришёлся по лицу — рана от уха до уха. Агрессор задержан; следствие выясняет, было ли у него психическое расстройство или же причиной стала банальная неспособность урегулировать спор мирным путём.Ревность со смертельным исходомВ другом регионе рецидивист расправился со своей подругой во время ссоры. Женщина приревновала сожителя, что спровоцировало жестокую расправу: мужчина бил её топором, затем душил. . Правоохранители задержали подозреваемого; теперь ему грозит длительный срок заключения.Депутат‑рабовладелецШокирующий случай выявили в одном из регионов: местный депутат подозревается в похищении людей и удержании их в рабстве. , он грабил участника СВО, применял пытки и угрожал расправой. Жертвы несколько месяцев находились в заточении, пока им не удалось подать сигнал о помощи. Сейчас фигурант под стражей; расследование продолжается.Собака‑убийца: нападение на подростков и женщинуВ городском парке мужчина натравил крупную собаку на группу подростков и проходящую мимо женщину. Животное серьезно покусало нескольких человек. Хозяин не только не остановил пса, но и выкрикивал команды, подстёгивая агрессию. ; владельцу собаки грозит уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью.Отец‑монстр: зверское избиение бывшей женыОтец двоих детей жестоко избил бывшую супругу. В ход пошли дрель и доски: мужчина наносил удары по голове и телу, оставив женщину с множественными переломами и рваными ранами.«Всех перестреляю!»: семейная ссора со стрельбойБытовая ссора едва не обернулась трагедией: мужчина, находясь в состоянии аффекта, схватил оружие и начал угрожать расстрелять детей, гуляющих во дворе. Жена успела вызвать наряд; правоохранители обезвредили агрессора.Кухонный нож вместо ложки: убийство во время ужинаОбыденный вечер превратился в кошмар, когда женщина во время приготовления ужина внезапно напала на мужа с ножом. — мужчина скончался на месте.Фото на память: убийство и селфи с трупомЕще одна история о холодном расчете: женщина заколола приятеля, а затем сделала фото с его телом — «на память».Мать‑подстрекатель толкнула дочь на преступление12‑летняя девочка совершила преступление по указке матери: женщина толкнула дочь на противоправные действия.Война поколений: жестокое обращение со свекровьюЖенщина жестоко расправилась со свекровью, нанеся ей множественные травмы. Мотив — давний конфликт в семье, который перерос в насилие.Огненная месть: сожженный автомобиль после дорожного конфликтаМужчина отомстил за дорожный инцидент. Он выследил обидчика и поджег машину оппонента. «Гелендваген» сгорел дотла; владелец оценил ущерб в миллионы рублей.Эти истории — лишь часть криминальной сводки 2025 года. Они напоминают: даже в обыденной жизни скрываются риски, а бытовые конфликты порой оборачиваются трагедиями. Правоохранительные органы продолжают работу по раскрытию преступлений и предотвращению новых.