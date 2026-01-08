Правоохранительные органы продолжают работу по раскрытию преступлений и предотвращению новых.
2025 год во Владимирской области отметился в криминальной хронике целой чередой резонансных происшествий. От бытовых трагедий до циничных преступлений — ниже подборка самых громких дел, которые потрясли регион в прошедшем году. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
«Рассек от уха до уха»: нападение с мачете
В одном из дачных поселков конфликт из‑за громкой музыки обернулся настоящей кровавой драмой. Мужчина, недовольный шумом, схватился за мачете и набросился на молодых людей. Удар пришёлся по лицу — рана от уха до уха. Агрессор задержан; следствие выясняет, было ли у него психическое расстройство или же причиной стала банальная неспособность урегулировать спор мирным путём.
Ревность со смертельным исходом
В другом регионе рецидивист расправился со своей подругой во время ссоры. Женщина приревновала сожителя, что спровоцировало жестокую расправу: мужчина бил её топором, затем душил. . Правоохранители задержали подозреваемого; теперь ему грозит длительный срок заключения.
Депутат‑рабовладелец
Шокирующий случай выявили в одном из регионов: местный депутат подозревается в похищении людей и удержании их в рабстве. , он грабил участника СВО, применял пытки и угрожал расправой. Жертвы несколько месяцев находились в заточении, пока им не удалось подать сигнал о помощи. Сейчас фигурант под стражей; расследование продолжается.
Собака‑убийца: нападение на подростков и женщину
В городском парке мужчина натравил крупную собаку на группу подростков и проходящую мимо женщину. Животное серьезно покусало нескольких человек. Хозяин не только не остановил пса, но и выкрикивал команды, подстёгивая агрессию. ; владельцу собаки грозит уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью.
Отец‑монстр: зверское избиение бывшей жены
Отец двоих детей жестоко избил бывшую супругу. В ход пошли дрель и доски: мужчина наносил удары по голове и телу, оставив женщину с множественными переломами и рваными ранами.
«Всех перестреляю!»: семейная ссора со стрельбой
Бытовая ссора едва не обернулась трагедией: мужчина, находясь в состоянии аффекта, схватил оружие и начал угрожать расстрелять детей, гуляющих во дворе. Жена успела вызвать наряд; правоохранители обезвредили агрессора.
Кухонный нож вместо ложки: убийство во время ужина
Обыденный вечер превратился в кошмар, когда женщина во время приготовления ужина внезапно напала на мужа с ножом. — мужчина скончался на месте.
Фото на память: убийство и селфи с трупом
Еще одна история о холодном расчете: женщина заколола приятеля, а затем сделала фото с его телом — «на память».
Мать‑подстрекатель толкнула дочь на преступление
12‑летняя девочка совершила преступление по указке матери: женщина толкнула дочь на противоправные действия.
Война поколений: жестокое обращение со свекровью
Женщина жестоко расправилась со свекровью, нанеся ей множественные травмы. Мотив — давний конфликт в семье, который перерос в насилие.
Огненная месть: сожженный автомобиль после дорожного конфликта
Мужчина отомстил за дорожный инцидент. Он выследил обидчика и поджег машину оппонента. «Гелендваген» сгорел дотла; владелец оценил ущерб в миллионы рублей.
Эти истории — лишь часть криминальной сводки 2025 года. Они напоминают: даже в обыденной жизни скрываются риски, а бытовые конфликты порой оборачиваются трагедиями.