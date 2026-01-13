За период январских праздников, с 31 декабря по 11 января, в пожарах на территории Владимирской области погибли два человека. Всего пожарно-спасательные подразделения зафиксировали 71 случай

За период январских праздников, с 31 декабря по 11 января, в пожарах на территории Владимирской области погибли два человека. Всего пожарно-спасательные подразделения зафиксировали 71 случай возгорания. По данным регионального ГУ МЧС, трагические происшествия случились в Петушинском районе и городе Киржач. В посёлке Березка в огне погибла 68-летняя женщина, а в Киржаче — 59-летний мужчина. Помимо