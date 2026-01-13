Первый рабочий день в этом году для ковровских спасателей и медиков скорой закончился неприятной историей. Вечером 12 января им поступил вызов о выпадении человека из окна пятиэтажки. Они

Первый рабочий день в этом году для ковровских спасателей и медиков скорой закончился неприятной историей. Вечером 12 января им поступил вызов о выпадении человека из окна пятиэтажки. Они незамедлительно выехали на место происшествия. Когда экстренные службы прибыли по указанному адресу, их встретила пьяная женщина, у которой захлопнулась дверь, и она не могла попасть к себе