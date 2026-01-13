Параллельно городские службы ведут масштабную работу и на магистралях.

Во Владимире приступили к расчистке дворовых территорий после очередного снегопада. Управляющие компании бросили силы на то, чтобы освободить от снега проезды и пешеходные зоны — сейчас техника работает в круглосуточном режиме.Параллельно городские службы ведут масштабную работу и на магистралях. Вчера, 12 января, коммунальщики вывезли с улиц Владимира около 12 000 кубометров снега — это примерно объем 1 200 самосвалов.Если во дворе до сих пор не расчистили снег, требуется вывоз сугробов или очистка крыш, жители могут оставить обращение на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Сервис создан в рамках нацпроекта «Экономика данных».