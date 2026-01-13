Объявление: "Солидная фирма ищет секретаря, который умеет печатать на машинке, разбирается в компьютерах и владеет иностранным языком".
Конкурс. Заходит первая кандидатура, вторая кандидатура…
Заходит пес и садится в кресло напротив генерального директора.
Директор:
- Извините, мы не можем вас взять на работу, в объявлении было написано, что секретарь должен уметь печатать на машинке.
Пес вскакивает лапами на пишущую машинку и отпечатывает отличное письмо.
Директор (удивленно):
- Но мы все равно не можем взять вас! Надо уметь работать с компьютером.
Пес вскакивает на клавиатуру и пишет программу без единой ошибки.
Директор (совсем офигевая):
- Но секретарь должен знать иностранный язык!
Пес: - Мяу!
