По информации территориального управления Роспотребнадзора с 29 декабря по 11 января количество заболевших ОРВИ снизилось: за первую неделю (с 29.12.2025 по 04.01.2026) – на 47,7%, за вторую (с 05.01.2026 по 11.01.2026) – на 17,7%. Но такая динамика связана с праздниками. На второй новогодней неделе в больницы области с признаками ОРВИ обратились 7 859 человек, во Владимире