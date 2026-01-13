Метеорологи предупреждают о повышенном риске чрезвычайных ситуаций.

Во Владимире и отдельных районах области 13 января ожидается сложная погодная обстановка. Владимирского центра по гидрометеорологии, вплоть до 15:00 возможны серьезные затруднения на дорогах, гололед на проезжей части и тротуарах.Метеорологи предупреждают о повышенном риске чрезвычайных ситуаций: обрывах линий электропередачи (ЛЭП), авариях на объектах энергоснабжения, сбоях в работе систем ЖКХ. Также возможен рост числа ДТП из‑за скользкого покрытия.В условиях гололеда важно соблюдать меры предосторожности: водителям — снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, пешеходам — выбирать нескользящую обувь, двигаться осторожно, обходить ледяные участки.