МЧС и МВД подвели итоги новогодних каникул.

С завершением новогодних праздников полицейские и сотрудники МЧС региона подвели итоги больших каникул. Самое главное, говорят представители ведомств, праздники прошли без масштабных происшествий. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Покой жителей охраняли казакиПо словам заместителя начальника управления охраной общественного порядка УМВД России Владимирской области Андрея Семенова, всего на территории нашего региона с 16 декабря, когда уже в принципе начались первые новогодние празднества, по 11 января, было проведено более 660 мероприятий по обеспечению общественного порядка. В них задействовали более 7000 человек.Непосредственно в новогоднюю ночь такие мероприятия проходили в 44 населенных пунктах, где в общей сложности праздник одновременно отмечали 18 тысяч жителей и гостей нашей региона.За порядком в городах и поселках Владимирской области следили более 770 человек, в том числе — сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, частные охранные организации, а также представители общественных объединений и казаки.Жертвы огняПо части МЧС крупных происшествий также не зафиксировали, однако бытовые пожары не обошли регион стороной. Были и жертвы.«В период праздничных дней — с 31 декабря до 11 января 2026 года — зарегистрировано 71 техногенный пожар. Хотя за аналогичный период прошлого года мы имели 56 подобных случаев», — уточнил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России Роман Сучков.Соответственно рост огненных ЧП составил 30%. Однако если брать статистику по пожарам за последнюю пятилетку, тут ситуацию куда более радужная — специалисты говорят о снижении пожаров на 11%.Не обошлось в праздничные дни и без погибших. Оба смертельных случая произошли 1 января. Так, в поселке Березка Петушинского района вспыхнуло жилое помещение в многоквартирном доме. Огонь разыгрался на площади 40 кв.м., повредив мебель и внутреннюю отделку комнаты. Жертвой стихии стала женщина 1957 г.р.В тот же день в Киржаче огонь унес жизнь 60-летнего мужчины. Он также погиб во время пожара в собственной квартире.По предварительной информации, в обоих случаях причиной гибели людей стало неосторожное обращение с огнем.«За аналогичный период прошлого года число погибших достигло пяти человек», — уточнил Роман Сучков.Перешли на экстренный режимЦиклон «Фрэнсис», который накрыл наш регион 8-9 января, также заставил сотрудников экстренных служб перейти в экстренный режим работы. Особенно проблемы возникали на трассах в муниципалитетах. По словам Андрея Семенова, сотрудники ГИБДД неоднократно помогали увязшим в снегу водителям.А вот дополнительные пункты обогрева разворачивать не пришлось. Шоферы в случае необходимости могли согреться или зарядить телефон в стационарных пунктах (большая часть их расположена в придорожных кафе), которые находятся на незначительном расстоянии друг от друга.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .