За неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 7 859 человек.

Во Владимирской области на второй неделе 2026 года зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ и COVID‑19. Однако, несмотря на позитивную динамику, вирус гриппа А (H3N2) остается главным «виновником» респираторных инфекций в регионе.За неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 7 859 человек (из них 2 524 — во Владимире). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость упала на 17,7 % — во всех возрастных группах. Специалисты связывают спад с праздничными днями и каникулами: многие откладывали визит к врачу.Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» провела 502 исследования. Согласно результатам лидирует грипп А (H3N2). Среди негриппозных вирусов чаще всего встречаются риновирусы и метапневмовирусы.На второй неделе года (5–11 января 2026 г.) подтвердили 35 случаев COVID‑19 — это на 30,8 % меньше, чем неделей ранее.