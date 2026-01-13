Теперь минимальная зарплата во Владимирской области составляет 27 093 рубля.

С начала 2026 года во Владимирской области вступили в силу важные изменения в социальной сфере: выросли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величина прожиточного минимума.Теперь минимальная зарплата во Владимирской области составляет 27 093 рубля. Власти планируют и дальше увеличивать этот показатель: к 2030 году он должен достичь 35 000 рублей.С 1 января величина прожиточного минимума увеличилась на 6,8 %. Вот как изменились цифры: общий прожиточный минимум — 18 371 рубль (рост на 1 170 рублей); для трудоспособного населения — 20 024 рубля (плюс 1 275 рублей); для пенсионеров — 15 799 рублей (плюс 1 006 рублей); для детей — 17 820 рублей (плюс 1 135 рублей).Повышение МРОТ и прожиточного минимума повлечет за собой рост зарплат работников, чей доход привязан к минимальному размеру оплаты труда, а также ряда социальных пособий и мер поддержки — их размер часто рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума.