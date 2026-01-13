Изменения закреплены в новом регламенте.

С 1 января 2026 года во Владимире действуют обновленные правила захоронения на кладбище Улыбышево. Изменения закреплены в новом регламенте, который администрация города опубликовала в конце 2025 года.Все вопросы, связанные с погребением, теперь решает муниципальное учреждение «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД). Важный нюанс: подать документы можно только очно — онлайн‑заявки не предусмотрены.Главное изменение — сокращен список необходимых документов. Для захоронения теперь достаточно предоставить только свидетельство о смерти.Исключение — случаи, когда личность умершего не установлена. В такой ситуации понадобится еще один документ: письменное согласие полиции на погребение.Новый документ регулирует целый ряд процедур: предоставление мест для захоронения (в том числе подзахоронения), перерегистрацию захоронений на других лиц, оформление удостоверений о захоронениях, выдачу разрешений на установку и замену надгробий и ограждений, извлечение останков (праха) для последующего перезахоронения.