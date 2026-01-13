Дело направлено во Фрунзенский районный суд города.

Во Владимире до суда дошло уголовное дело о трагическом ДТП, в котором погиб мотоциклист. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.28‑летнюю жительницу Владимира обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ — за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело направлено во Фрунзенский районный суд города.Как в прокуратуре, трагедия случилась 24 февраля прошлого года. По данным следствия обвиняемая ехала на автомобиле HAVAL DARGO. На нерегулируемом перекрестке она выехала со второстепенной улицы Лермонтова на главную — улицу Мира, не убедившись в безопасности маневра. Женщина не уступила дорогу мотоциклу Suzuki SV1000, который двигался по улице Мира. В итоге произошло столкновение — мотоциклиста отбросило на встречную полосу, где он упал на автомобиль MAZDA 6.От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. Женщина полностью признала вину в произошедшем.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .