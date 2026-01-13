По традиции ветераны Гусь-Хрустального каждый год подводят итоги своей деятельности, устраивают теплые встречи за чашкой чая и отмечают лучших активистов.

По традиции ветераны Гусь-Хрустального каждый год подводят итоги своей деятельности, устраивают теплые встречи за чашкой чая и отмечают лучших активистов. Очередное такое мероприятие состоялось в понедельник, 12 января. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, даже снегопад не помешал людям серебряного возраста вновь собраться вместе.Игорь Игошин поздравил ветеранов Гусь-Хрустального с праздниками и отметил их активное участие в жизни города. Депутат наградил благодарственными письмами Светлану Алферову и Любовь Ефимову за волонтёрскую работу. Игорь Игошин подчеркнул важность активности старшего поколения в развитии знаменитого города в привлекательное туристическое место.Люди старшего поколения являются нашим богатством. Общение с пенсионерами не только заряжает оптимизмом, но и настраивает на добрые дела. Хочется обеспечить ветеранам как можно более комфортную и благоустроенную жизнь.«Справедливости ради скажу, что нашей команде, под руководством главы города Алексея Соколова, депутатов, удалось сделать в Гусь-Хрустальном многое, чтобы он стал более привлекательным для туристов. Ведь, не зря город стекольных дел мастеров внесен в обновленный список Золотого кольца!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.