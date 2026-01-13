Жителей и гостей города порадуют сразу два крупных фестиваля.

Владимирский регион в 2026 году ждет настоящий праздник театрального искусства: жителей и гостей города порадуют сразу два крупных фестиваля.Традиционный форум «У Золотых ворот» пройдёт в октябре, как и в прежние годы.Международный фестиваль «Театр. Территория единения» — возвращается после перерыва. В последний раз его проводили в 2023 году, а теперь он вновь откроет свои двери с 15 по 25 мая. Четвертый по счету фестиваль приурочен сразу к двум знаковым событиям: году единения народов России и 150‑летию Союза театральных деятелей.На сцену выйдут российские театральные коллективы, гости из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.