Первый рабочий день 2026 года во Владимире для многих родителей начался не с кофе, а с очереди у МФЦ. Сотни горожан еще до рассвета заняли места у здания на Октябрьском проспекте — все ради путевок в детские оздоровительные лагеря.Впервые подать заявление можно было через портал Госуслуг ещё до окончания каникул. Власти рассчитывали, что это сократит очереди, но возникли нюансы. Через Госуслуги можно только подать заявку — прикрепить документы онлайн не получается, родителям всё равно приходится приходить лично, чтобы сдать бумаги.Пакет документов остался прежним, но есть одно изменение: справку с места работы теперь нужно приносить сразу при подаче заявки.В городской администрации назвали всего две причины для отказа: неполный комплект документов и отсутствие мест в лагерях.