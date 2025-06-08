Из-за аварийных работ на подстанции в воскресенье, 8 июня, изменились маршруты троллейбусов №1, 5 и 7. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Что изменилось: №1 теперь ходит по маршруту Театр

Из-за аварийных работ на подстанции в воскресенье, 8 июня, изменились маршруты троллейбусов №1, 5 и 7. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Что изменилось: №1 теперь ходит по маршруту Театр «Разгуляй» — ул. Горького — ул. Балакирева; №7 следует от ВЭМЗ до ул. Мира (обл. администрация), далее — до Балакирева; №5 временно заменён автобусами с