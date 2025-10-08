Оплата учебы — одна из самых популярных целей, на которую жители Владимирской области тратят эти средства.
Программа материнского капитала, которая действует в рамках нацпроекта «Семья», стала мощным подспорьем для тех, кто хочет дать детям хорошее образование. Оплата учебы — одна из самых популярных целей, на которую жители Владимирской области тратят эти средства.
Как Социальный фонд, маткапиталом можно оплатить практически любое обучение: от развивающих занятий, секций, кружков и курсов до подготовки к поступлению и, конечно, саму учёбу в высших учебных заведениях (вузах).
В этом году жители региона проявили особую активность в направлении средств на высшее образование. Уже 1307 семей во Владимирской области полностью или частично оплатили маткапиталом обучение своих детей в вузах. Ещё 38 семей подали заявки на оплату, которая начнется с нового учебного года.
Подать заявление на использование материнского капитала для оплаты образовательных услуг очень просто. Сделать это можно, не выходя из дома, онлайн через портал «Госуслуги». Также доступна личная подача заявления: для этого нужно обратиться в территориальный орган Соцфонда России или в ближайший МФЦ.