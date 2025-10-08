Оплата учебы — одна из самых популярных целей, на которую жители Владимирской области тратят эти средства.

Программа материнского капитала, которая действует в рамках нацпроекта «Семья», стала мощным подспорьем для тех, кто хочет дать детям хорошее образование. Оплата учебы — одна из самых популярных целей, на которую жители Владимирской области тратят эти средства.Как Социальный фонд, маткапиталом можно оплатить практически любое обучение: от развивающих занятий, секций, кружков и курсов до подготовки к поступлению и, конечно, саму учёбу в высших учебных заведениях (вузах).В этом году жители региона проявили особую активность в направлении средств на высшее образование. Уже 1307 семей во Владимирской области полностью или частично оплатили маткапиталом обучение своих детей в вузах. Ещё 38 семей подали заявки на оплату, которая начнется с нового учебного года.Подать заявление на использование материнского капитала для оплаты образовательных услуг очень просто. Сделать это можно, не выходя из дома, онлайн через портал «Госуслуги». Также доступна личная подача заявления: для этого нужно обратиться в территориальный орган Соцфонда России или в ближайший МФЦ.