Вместе с возможностью внедрить туристический налог предприниматели получат значительное увеличение расходов.Жизнь по новым правиламС введением туристического налога стало ясно, что гостевые дома в частном секторе, привлекающие туристов доступностью цен и уютом, оказываются вне его действия. Для их легализации и вывода из тени с 1 сентября этого года в 18 регионах, включая Владимирскую область, стартовал пилотный проект.По сведениям министра предпринимательства и туризма региона Юлии Бояркиной, на сегодняшний день в нашем регионе 342 гостевых дома. 260 из них находятся в Суздале, 20 – в Суздальском районе, остальные сосредоточены в других районах."Их легализация в том числе позволит пополнить местные бюджеты", – уверена министр.Легализованные гостевые дома будут обязаны выполнять ряд установленных требований. Так, им необходимо обеспечить постояльцам круглосуточное водоснабжение с подогревом, вентиляцию и освещение, а также поддерживать температуру не ниже 21,5 градуса. Кроме того, обязательными станут Wi-Fi, установка дымовых датчиков и знака «гостевой дом».С 1 января 2026 года двери гостевых домов будут открыты для туристов только после прохождения важной процедуры – обязательной классификации. Все объекты должны будут попасть в специальный реестр. Каждому «дому с историей» выдадут личный номер, который придётся указывать во всех рекламных материалах. Неофициально принимать постояльцев больше не получится – это будет считаться незаконным.Еще из нового: владельцам гостевых домов придётся смириться с неожиданным «подарком» в виде повышенных налогов. Дело в том, что жилой дом, который теперь будет работать как средство размещения, автоматически попадает под другие, более высокие ставки. И конечно, стоит ожидать пересмотра тарифов на газ и электроэнергию.Велика вероятность того, что нововведения заставят многих владельцев гостевых домов распрощаться с дополнительным заработком.В любом случае эксперимент продлится до конца 2027 года. Ежегодно весной ответственные регионы будут докладывать о результатах. По завершении всего процесса правительство подготовит подробный отчёт для Госдумы и Совета Федерации.Захватили территориюТем временем в деревне Чернево Ковровского района прокуратура обнаружила и закрыла три гостевых дома, работавших без разрешений. По данным надзорного ведомства, индивидуальный предприниматель построил эти объекты на участке, который по документам предназначался для ведения личного подсобного хозяйства.«На одном из сайтов в сети Интернет владелец участка разместил соответствующее объявление о предоставлении в аренду гостевых домов на базе отдыха с описанием различных видов предоставляемых услуг, с ценами и контактными телефонами. Фактически занимаемая предпринимателем площадь участка была гораздо больше того участка земли, который принадлежал ему по праву собственности. Таким образом, часть земель государственной неразграниченной собственности им самовольно занята и использовалась в личных целях», – уточнили в региональной прокуратуре.В итоге бизнесмена оштрафовали за самовольное занятие земельных участков, дома демонтировали.