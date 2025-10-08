Для их легализации и вывода из тени с 1 сентября этого года в 18 регионах, включая Владимирскую область, стартовал пилотный проект.
Вместе с возможностью внедрить туристический налог предприниматели получат значительное увеличение расходов.
Жизнь по новым правилам
С введением туристического налога стало ясно, что гостевые дома в частном секторе, привлекающие туристов доступностью цен и уютом, оказываются вне его действия. Для их легализации и вывода из тени с 1 сентября этого года в 18 регионах, включая Владимирскую область, стартовал пилотный проект.
По сведениям министра предпринимательства и туризма региона Юлии Бояркиной, на сегодняшний день в нашем регионе 342 гостевых дома. 260 из них находятся в Суздале, 20 – в Суздальском районе, остальные сосредоточены в других районах.
"Их легализация в том числе позволит пополнить местные бюджеты", – уверена министр.
Легализованные гостевые дома будут обязаны выполнять ряд установленных требований. Так, им необходимо обеспечить постояльцам круглосуточное водоснабжение с подогревом, вентиляцию и освещение, а также поддерживать температуру не ниже 21,5 градуса. Кроме того, обязательными станут Wi-Fi, установка дымовых датчиков и знака «гостевой дом».
С 1 января 2026 года двери гостевых домов будут открыты для туристов только после прохождения важной процедуры – обязательной классификации. Все объекты должны будут попасть в специальный реестр. Каждому «дому с историей» выдадут личный номер, который придётся указывать во всех рекламных материалах. Неофициально принимать постояльцев больше не получится – это будет считаться незаконным.
Еще из нового: владельцам гостевых домов придётся смириться с неожиданным «подарком» в виде повышенных налогов. Дело в том, что жилой дом, который теперь будет работать как средство размещения, автоматически попадает под другие, более высокие ставки. И конечно, стоит ожидать пересмотра тарифов на газ и электроэнергию.
Велика вероятность того, что нововведения заставят многих владельцев гостевых домов распрощаться с дополнительным заработком.
В любом случае эксперимент продлится до конца 2027 года. Ежегодно весной ответственные регионы будут докладывать о результатах. По завершении всего процесса правительство подготовит подробный отчёт для Госдумы и Совета Федерации.
Захватили территорию
Тем временем в деревне Чернево Ковровского района прокуратура обнаружила и закрыла три гостевых дома, работавших без разрешений. По данным надзорного ведомства, индивидуальный предприниматель построил эти объекты на участке, который по документам предназначался для ведения личного подсобного хозяйства.
«На одном из сайтов в сети Интернет владелец участка разместил соответствующее объявление о предоставлении в аренду гостевых домов на базе отдыха с описанием различных видов предоставляемых услуг, с ценами и контактными телефонами. Фактически занимаемая предпринимателем площадь участка была гораздо больше того участка земли, который принадлежал ему по праву собственности. Таким образом, часть земель государственной неразграниченной собственности им самовольно занята и использовалась в личных целях», – уточнили в региональной прокуратуре.
В итоге бизнесмена оштрафовали за самовольное занятие земельных участков, дома демонтировали.
