В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Гусь-Хрустальном идёт преображение сквера у городского озера на улице Интернациональной.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Гусь-Хрустальном идёт преображение сквера на улице Интернациональной. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.На благоустройство объекта выделено более 16,6 млн рублей. В сквере установлены новые лавочки и урны, проложены пешеходные дорожки из брусчатки, смонтирована система видеонаблюдения.Кроме того, для озеленения территории приобрели саженцы деревьев и кустарников, завезли плодородный грунт. Активисты и депутаты Гусь-Хрустального под руководством главы города Алексея Соколова провели в обновлённом сквере субботник. Здесь они высадили красные клёны, сирень, черемуху, рябину, декоративные яблони и гортензии.«Я, как руководитель федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в нашем регионе, в очередной раз отметил, что он конкретно преображает наши города. Они становятся красивыми, привлекательными для инвесторов и туристов, а главное, ими гордится жители, в том числе, молодёжь, которая остается жить и работать, совершенствовать свою малую родину! Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.