Во Владимире начала свою работу новая структура — «Зеленый совет». Главная задача этого объединения — обеспечить профессиональный и комплексный подход к вопросам озеленения и сохранения зеленых зон в городе. Это важный шаг к тому, чтобы сделать областную столицу еще более комфортной и экологически чистой, в администрации города.В состав Совета вошли ведущие специалисты и представители профильных структур, которые отвечают за облик города. Среди них — сотрудники управления по охране окружающей среды, архитектуры и строительства, представители Центра управления городскими дорогами, МКУ «Зеленый город», а также заместители глав районных администраций.Работа «Зеленого совета» будет включать обсуждение и рассмотрение актуальных вопросов, связанных с городским озеленением, изучение проектов и планов, которые представляют различные управления, компании и профессиональные организации и подготовку экспертных предложений и рекомендаций по развитию и сохранению зелёного фонда Владимира.Власти города надеются, что работа Совета позволит более эффективно развивать и сохранять зеленые зоны, делая Владимир ещё красивее и привлекательнее.