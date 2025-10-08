Валерия выбрала «красную дорожку» — самый рискованный, но и самый быстрый путь к победе.

Валерия Гюмюшлю, ученица гороховецкой школы №1 во Владимирской области, вышла в полуфинал престижной телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Об этом стало известноНа втором четвертьфинале, посвященном Константину Симонову, Валерия выбрала «красную дорожку» — самый рискованный, но и самый быстрый путь к победе.Школьница показала блестящие знания, ответив на все вопросы без единой ошибки и доказав свой незаурядный интеллект. Напомним, ранее мы писали, что