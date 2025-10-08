Корректировка цен коснется образовательных учреждений, не имеющих статуса интерната.

С 15 октября во владимирских школах повышается стоимость питания для учащихся. Корректировка цен коснется образовательных учреждений, не имеющих статуса интерната.Как уточнила замглавы администрации города Владимира Елена Запруднова, повышение связано с тем, что прежняя стоимость не пересматривалась долгое время и стала ниже фактической себестоимости.Новая стоимость питания будет следующей:Завтрак составит 90 рублей (вместо прежних 70 рублей).Обед составит 100 рублей (вместо прежних 80 рублей).Повышение необходимо для того, чтобы обеспечить школьников качественными продуктами, пояснили в администрации. Родителям необходимо учесть изменение тарифов, которое вступит в силу в середине октября.