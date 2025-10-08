Наибольший спрос по-прежнему на рабочий персонал (35% вакансий).

На рынке труда Владимирской области в сентябре заметные изменения. Количество вакансий снизилось на 23% до 10 тысяч, при этом число резюме выросло на 32%. Всего региону не хватает 3700 рабочих.Наибольший спрос по-прежнему на рабочий персонал (35% вакансий), производство и продажи (по 21%). В топе также транспорт и логистика (19%), строительство (17%), розничная торговля (13%) и домашний персонал (11%).Интересно, что доля вакансий с полным рабочим днем сократилась на 28% за год, в то время как частичная занятость выросла на 10%, а гибкий график — на 37% за год. Удалённая работа, хоть и востребована, потеряла 40% предложений за год.