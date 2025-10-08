По данным Росстата за второй квартал 2025 года, уровень занятости молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет в регионе достиг 52,7%.

Владимирская область показала впечатляющие результаты в сфере трудоустройства молодых людей, став абсолютным лидером в Центральном федеральном округе (ЦФО). По данным Росстата за второй квартал 2025 года, уровень занятости молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет в регионе достиг 52,7%.Этот показатель не просто высокий, он значительно обгоняет средние цифры по стране. Он на 5,6 процентных пункта выше среднего уровня занятости в ЦФО. Он на 6 процентов выше общероссийского показателя.Благодаря таким результатам, Владимирская область уверенно заняла первое место в рейтинге ЦФО и шестую позицию в общероссийском зачёте.Как министр труда и занятости населения Андрей Григорьев, эти успехи стали возможны благодаря комплексному подходу к работе с молодыми кадрами. В рамках нацпроекта «Кадры» в регионе активно используют все возможные инструменты для помощи молодёжи: организуют профтуры и стажировки; создают условия для временной занятости; проводят ярмарки вакансий и дни карьеры.По данным Министерства, с начала года в службу занятости обратились 5,5 тысячи молодых людей. Из них 80,4 процента уже успешно трудоустроены. Это подтверждает, что программы профориентации и трудоустройства в регионе действительно работают.