Особенности поведения и привычек поколения Альфа важно уже сегодня изучать и учитывать.

«Ростелеком» впервые комплексно изучил поведение в онлайне и использование новых технологий поколением Альфа. Это поколение — самое цифровое из всех: про детей 2012–2025 годов принято говорить, что они родились со смартфоном в руках. Как оказалось, это поколение также самый активный собеседник голосовых помощников. Особенности поведения и привычек поколения Альфа важно уже сегодня изучать и учитывать стратегам, разработчикам цифровых сервисов и решений, маркетологам, так как через несколько лет нынешние дети и подростки будут составлять мощную платежеспособную группу потребителей.В 2024 году «Ростелеком» представил первую часть аналитического отчета «Виртуальный мир глазами детей: особенности поведения детей и подростков в сети интернет». Эта часть была посвящена изучению медиапотребления поколения Альфа: сколько времени они проводят в онлайне, какими сервисами предпочитают пользоваться, как общаются, занимаются творчеством и учатся в Сети.В 2025 году подготовлена вторая часть исследования, нацеленная на изучение рисков, которые ожидают детей и подростков в онлайн-среде, и насколько хорошо поколение Альфа понимает и как справляется с опасностями цифрового мира.Топ-10 проблем цифровой среды: интернет-зависимость; фейки, дезинформация; шокирующий контент; игровая зависимость; мошенничество в интернете; заражение вирусами и вредоносным ПО; порнография; пропаганда ЛГБТ ; травля, буллинг; опасные челленджи.В топ не попали некоторые риски, поскольку с ними сталкивается пока относительно небольшая часть детей и подростков, но которые могут иметь далеко идущие последствия, оказав влияние на всю жизнь. Это, в частности, вовлечение через онлайн в противоправную деятельность — закладку наркотиков, дропперство, совершение диверсий и терактов (например, порча базовых станций мобильной связи, объектов транспорта и энергетики), на роль воркеров в интернет-мошенничествах. Все эти виды активностей представлены в Уголовном кодексе и грозят реальными сроками. К сожалению, количество реальных приговоров увеличивается. Также среди опасных тем: склонение к антисоциальной деятельности (в самой крайней форме — к суицидам), неэтичное и преступное использование личных данных (в том числе фото в непристойных целях), увод аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.Как показывает исследование, от 54% до 80% детей в зависимости от возрастной группы уже сталкивались с теми или иными цифровыми угрозами. И чем старше ребенок, тем чаще он становится объектом опасных активностей. По мнению авторов исследования, нужно снижать возраст, когда детям начинают рассказывать о рисках и опасностях цифровой среды. Также родители ждут более активной включенности школ в борьбу с цифровыми рисками.Вместе с тем, большая часть детей знают о цифровых опасностях. На вопросы, как дети и подростки защищают себя, получены такие ответы: не общаюсь с незнакомыми людьми, не оставляю личных данных, не скачиваю и не устанавливаю подозрительное ПО, скрываю номер телефона в мессенджерах, не размещаю фото/видео дома, скрываю местоположение и другие.Алексей Митькин, директор по стратегическим программам и инновационному развитию «Ростелекома»:«Ценности, взгляды, критическое мышление по-прежнему формирует офлайн-среда — прежде всего семья и школа. И всё это — важнейшая основа осознанного поведения детей в цифровой среде. Первый и самый значимый кордон защиты — доверительные отношения в семье, возможность поделиться с родителями любой проблемой. Второй кордон тесно связан с первым — формирование в семье и школе критического мышления, умение не поддаваться на фейки, провокации и манипуляции. Третий кордон — развитие навыков цифровой гигиены: дозирование информации, охрана личных данных, включая видео и фото, которую могут использовать преступники для установления контакта и вовлечения ребенка в антисоциальные активности».Поколение Альфа с рождения находится в тесном контакте с новыми технологиями — искусственным интеллектом, голосовыми помощниками, VR и другими. К концу 2024 года уже более половины детей и подростков использовали нейросети (ИИ) для решения различных задач, из них более 80% с помощью чат-ботов. Голосовыми помощниками пользуются свыше 80% детей и подростков 4–17 лет, включая интегрированных в умные колонки ассистентов (эти устройства есть более чем в 40% семей с детьми-участниками исследования). Младшие дети (рожденные после 2014 года) активнее пользуются голосовыми помощниками, чем подростки, так как они родились, когда умные колонки уже получили широкое распространение. Современные дети рано начинают в той или иной степени соприкасаться с финансовыми сервисами: банковские карты есть у половины школьников. И здесь возникает свой пласт рисков — от мошенничества до вовлечения в дропперство.Что важно знать бизнесу и разработчикам сервисов по итогам анализа цифрового поведения поколения Альфа. Будущие коммуникационные сервисы должны становиться более интуитивными, гибкими и адаптивными, персонализируемыми. Также они должны быть мультимодальными и интегрированными в повседневную жизнь, естественными и непрерывными, перетекая между офлайн- и онлайн-средами. Поскольку уже сегодня большинство детей активно пользуется голосовыми помощниками, можно прогнозировать, что в будущем голосовые интерфейсы станут основным способом взаимодействия с цифровыми сервисами. Это потребует от разработчиков более персонализированных и гибких контекстно-зависимых решений.Более подробную информацию о результатах исследования можно найти на официальном сайте «Ростелекома»: https://www.company.rt.ru/projects/digital_economy_rf/ncit/research.php.