Смертельная авария произошла днем 3 октября недалеко от деревни Уляхино Владимирской области.

Медики борются за жизнь единственной выжившей в ужасной автокатастрофе, которая произошла 3 октября в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Страшное лобовое столкновение на трассе Р-132 «Золотое кольцо» унесло жизни пяти человек, включая двух водителей и двух несовершеннолетних пассажиров. Единственная выжившая, 17-летняя девочка, находится в реанимации Областной детской клинической больницы (ОДКБ). Подробнее в материале vlad.aif.ru.Борьба за жизньСостояние юной пострадавшей вызывает глубокую тревогу, но врачи делают всё возможное для её спасения. Как сообщили в Областной детской клинической больнице, девочка, 2008 года рождения, была госпитализирована с множественными и тяжёлыми травмами.«Ей оказана необходимая медицинская помощь: у нее множественные ранения волосистой части головы, а также переломы правого плеча и нижней челюсти в двух местах», — в сообщении медиков.Челюстно-лицевые хирурги ОДКБ уже провели сложнейшую операцию по исправлению двустороннего перелома нижней челюсти и выполнили вторичную хирургическую обработку ран на голове. Врачи подчеркивают, что делают «все возможное, чтобы обеспечить девочке оптимальные условия для восстановления».Хроника трагедииСмертельная авария произошла днем 3 октября около 14:10 на 393-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», недалеко от деревни Уляхино.По предварительным данным, трагедия разыгралась по вине водителя легкового автомобиля «Киа Рио», который совершил роковой выезд на полосу встречного движения. Там иномарка на полной скорости столкнулась с грузопассажирским автомобилем УАЗ 39629 («буханка»). От страшного удара УАЗ перевернулся и загорелся.Пять погибших и уголовное делоПоследствия столкновения оказались катастрофическими. В ДТП погибли пять человек:В автомобиле «Киа Рио» скончались на месте водитель (2002 года рождения) и две его родственницы-пассажирки (2000 и 1979 года рождения), которые были жителями Рязанской области.В автомобиле УАЗ погибли водитель (1976 года рождения) и его несовершеннолетний сын (2008 года рождения), являвшиеся жителями Суздальского района.В УМВД по Владимирской области , что в результате аварии «оба водителя автомобилей, а также две пассажирки «КИА» и один пассажир «УАЗ» погибли. Еще двое пассажиров транспортных средств направлены в медицинское учреждение».По факту ДТП с пятью погибшими Следственное управление СК России по Владимирской области возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).Расследование находится на контроле Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры и следователей СК. В настоящее время проводится «комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего». Полиция и следователи продолжают работу, устанавливая все детали этой ужасной трагедии, которая унесла жизни целых семей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .