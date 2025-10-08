На высоте они оказались из-за того, что парню изменила девушка.

Во Владимире спасатели провели операцию, снимая с трубопровода над Рпенским проездом молодого человека и его мать. На высоте они оказались из-за того, что парню изменила девушка. Он решил заглушить горе алкоголем и в нетрезвом виде забрался на трубу.Его мать, пытаясь помочь, тоже оказалась на трубопроводе. Спуститься самостоятельно они уже не могли: сын из-за опьянения, а мать из-за страха.Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения благополучно эвакуировали обоих.