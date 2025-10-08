Женщине поступило заманчивое предложение о вложении денег под «высокие проценты».

Жители Владимирской области продолжают терять миллионы из-за кибермошенников, использующих обещания легкого и быстрого заработка. На прошлой неделе жертвой масштабной схемы с фейковыми инвестициями стала 48-летняя жительница Александрова, которая лишилась более 3,8 миллиона рублей, в прокуратуре.Женщине в мессенджере WhatsApp поступило заманчивое предложение о вложении денег под «высокие проценты». Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники действовали по сложной схеме: они убедили жертву установить на телефон сразу несколько приложений — для открытия брокерского счёта, для видеообщения и даже для подачи справок в налоговую.Не усомнившись в обещаниях незнакомца, женщина перевела на указанные мошенниками счета свыше 3,8 миллиона рублей, причём часть этой суммы она предварительно взяла в кредит. Только после того, как деньги были похищены, жительница Александрова обратилась в полицию.Похожий случай произошёл и в поселке Балакирево: 25-летний молодой человек также поверил мошенникам и перевёл им более 1,7 миллиона рублей на так называемый «безопасный счёт».Правоохранительные органы вновь бьют тревогу: несмотря на многочисленные предупреждения, люди продолжают без проверки верить обещаниям незнакомцев, предлагающих легкий заработок, или тем, кто требует перевести деньги на «безопасный счет».