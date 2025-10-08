Администрация школы внезапно запросила справки о постоянной прописке ребенка и мужа.

Во Владимире разгорается скандал вокруг школы №49, где сына участника СВО, майора запаса Юрия К., перестали кормить бесплатно. По словам супруги Нины Куприяновой, в начале учебного года проблем не было: справку о том, что мальчик является сыном участника СВО, приняли, и поставили на двухразовое бесплатное питание. Об этомОднако в конце сентября администрация школы внезапно запросила справки о постоянной прописке ребенка и мужа. Нина смогла предоставить только документ о прописке сына, так как муж находится не во Владимире. Школа сослалась на Указ губернатора, который якобы требует постоянного проживания участника СВО в регионе для получения льгот.Позже у семьи потребовали акт жилого помещения и справки о доходах, на что Нина ответила отказом, подчеркнув, что их семья не является малообеспеченной. После этого мальчика перестали вызывать в столовую на обед.Юрий К. посвятил 30 лет службе в армии, прошёл путь от рядового до майора, участвовал в военной операции в Сирии и имеет государственные награды, включая медаль Суворова. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и вопросы к трактовке региональных льгот для семей военнослужащих.