Сгоревшие дома, отсутствие света и воды, поваленные деревья. Это всё последствия непогоды 8 июня. Стихия бушевала все выходные и продолжила наводить свои порядки еще один день. Самые

Сгоревшие дома, отсутствие света и воды, поваленные деревья. Это всё последствия непогоды 8 июня. Стихия бушевала все выходные и продолжила наводить свои порядки еще один день. Самые серьезные последствия были в Камешково. Молния ударила прямиком в частный дом на улице Полины Осипенко. Пожар охватил все строение, его площадь составила 63 квадратных метров. В городе Карабаново