Отметили День семьи, любви и верности. Праздник памяти святых Петра и Февронии прошел в выходные в Муроме в 11 раз. В честь праздника Владимирскую область посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В самом Муроме по традиции прошли ярмарки, выставки и мастер-классы. В этом году медаль «За любовь и верность» получили 12 семей.
Отметили День семьи, любви и верности. Праздник памяти святых Петра и Февронии прошел в выходные в Муроме в 11 раз. В честь праздника Владимирскую область посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В самом Муроме по традиции прошли ярмарки, выставки и мастер-классы. В этом году медаль За любовь и верность получили 12 семей. В их числе губернатор Владимирской области Светлана Орлова
и её муж Виктор. В праздничном концерте принимали участие звезды эстрады Ирина Аллегрова, Тамара Гвердцители, Игорь Николаев и другие. Закончился праздник просмотром матча Россия-Хорватия.