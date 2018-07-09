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<a href="http://33live.ru/novosti/09-07-2018-vruchili-medali-za-lyubov-i-vernost.html" target="_blank">Вручили медали За любовь и верность</a> - Отметили День семьи, любви и верности. Праздник памяти святых Петра и Февронии прошел в выходные в Муроме в 11 раз. В честь праздника Владимирскую область посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В самом Муроме по традиции прошли ярмарки, выставки и мастер-классы. В этом году медаль «За любовь и верность» получили 12 семей.