Во Владимирской области начались выездные этапы конкурса «Самая красивая деревня». Проект, придуманный сторонниками единороссов проходит уже 12 раз, в этом сезоне он собрал рекордные 92

Во Владимирской области начались выездные этапы конкурса «Самая красивая деревня». Проект, придуманный сторонниками единороссов проходит уже 12 раз, в этом сезоне он собрал рекордные 92 населенных пункта. Первыми конкурсную комиссию приняли три деревни округа Покров: Килекшино, Красный Луч и Санино. Павел Абрашнев, член конкурсной комиссии Объективно оценку ставить, наверное, достаточно тяжело, потому что приезжая даже