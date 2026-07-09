Губернатор Александр Авдеев оценил потенциал предприятия.

Губернатор Александр Авдеев проинспектировал работу завода VALFEX в поселке Суходол. Предприятие специализируется на производстве инженерной сантехники и является уже четвертой площадкой этого известного бренда в нашем регионе.Основной упор на новом заводе сделан на выпуск алюминиевых и биметаллических радиаторов. Мощности позволяют изготавливать до 12 миллионов секций ежегодно, при этом 90 процентов процессов на производстве полностью автоматизированы. Продукция компании востребована по всей стране от Калининграда до Владивостока.Глава области подчеркнул, что расширение такого производства открывает новые возможности для подготовки кадров. На базе колледжей в Киржаче планируется запуск программы по проекту «Профессионалитет», которая обеспечит подготовку высококвалифицированных специалистов для климатической индустрии региона.