Вечером 31 января возвращается участковый с работы домой, думает:
""Ну, хоть в этом году Новый год с семьей встречу"", идет по своему участку, вдруг видит сверху из многоэтажки падает листок
бумаги. Поднимает, читает:
""Дорогой Боженька, мне так плохо, я так болею, пришли мне пожалуйста 100 рублей чтобы похмелиться, или я выброшусь в
окно. Вася из 43 квартиры"".
Участковый думает: ""Самоубийство на моем участке. Это ведь сразу вызовут, и хана Новому году"". Полез в карман - там
полтинник. Поднялся, позвонил, ""На держи"" говорит и пошел домой. Только спускается, сверху опять записка:
- Спасибо тебе, дорогой Боженька. Только деньги больше через участкового не передавай - этот гад все равно половину
присвоит.
