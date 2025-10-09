Ситуация привлекла его внимание после эфира на одном из федеральных телеканалов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у владимирского Следкома отчёт о ходе расследования уголовного дела по переселению жителей аварийных домов в Муроме Владимирской области. Об этом рассказалиСитуация привлекла его внимание после эфира на одном из федеральных телеканалов.По данному факту уже возбуждено дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Следователи допросили жильцов и ответственных за переселение лиц, а также назначили строительно-техническую экспертизу для оценки состояния домов. Доклад по делу Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрей Ялин.