«Ростелеком» продолжает строительство оптоволоконных сетей в частном секторе населенных пунктов Владимирской области. Летом специалисты провайдера обеспечили телекоммуникационной инфраструктурой 218 домохозяйств Гороховецкого и Судогодского районов. Благодаря технологии GPON («оптика в дом») абоненты получили доступ к широкополосному интернету, цифровому телевидению и другим современным услугам.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«GPON открывает дверь в цифровую эру для жителей самых отдаленных уголков, качественно меняет их жизнь. И это не просто красивые слова! Это реальность, где фермер может удаленно управлять температурой воздуха в теплице, а школьник – готовиться к поступлению на онлайн-курсах престижного вуза. В этом году мы проложили оптические сети к 630 домохозяйствам в различных районах области. А это значит, что билет в виртуальный мир получили более двух тысяч человек».Сергей Папулов, абонент «Ростелекома» из Судогодского района:«Практически всей деревней присоединились к абонентам "Ростелекома", и еще ни один человек не сказал, что зря это сделал! Теперь постепенно осваиваем цифровой мир. Жена уже научилась вносить коммунальные платежи через онлайн-банк. Очень удобно. Но настоящий праздник у внуков: и фильмы в хорошем качестве смотрят, и в онлайн-игры с друзьями "рубятся". Скорости интернета хватает! Думаем еще камеру видеонаблюдения установить, чтобы дистанционно следить за порядком в доме во время отъезда».«Ростелеком» предлагает клиентам камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице. Пользователи могут самостоятельно установить и активировать устройство, а также настроить необходимые параметры изображения. Управление услугой осуществляется через мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом.