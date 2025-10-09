Местные власти приглашают всех жителей Суздаля принять участие в акции и оставить свой «зелёный след» в истории древнего города.

В Суздале продолжается обновление общественных пространств. В скверах у Вечного огня и Художников завершена необходимая санитарная обрезка деревьев, а теперь стартует самое интересное — озеленение.Как в администрации города, входную зону сквера у Вечного огня уже украсили 12 голубых елей.Сегодня, 9 октября, начнется масштабная посадка молодых деревьев. Всего планируется высадить 28 молодых лип в сквере у Вечного огня и еще 8 лип в сквере Художников, расположенном у Торговых рядов.Местные власти приглашают всех жителей Суздаля принять участие в акции и оставить свой «зелёный след» в истории древнего города. Если вы хотите внести свой вклад в озеленение, нужно прийти на место посадки завтра утром. С собой рекомендуется взять лопату и хорошее настроение.