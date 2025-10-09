Запор стукнул мерина, из него выходят братки:
- Слышь, дед ты попал на 2000 баксов.
Дед с запора достал прес, отсчитал две штуки, и со словами: Чтоб, вы уср*лись отдал братве деньги, сел в машину и уехал. Ср*т братаны неделю, другую, третью мочи больше нет, кое как нашли того деда и говорят ему:
- Сколько тебе надо денег, чтобы остановить эту напасть.
- 2000 баксов.
- На бабки, но сделай что нибудь.
- Ладно, не ср*те мужики.
Не ср*т мужики неделю, другую, третью, давай снова деда искать, нашли:
- Дед, на тебе еще 4000, но сделай так чтоб у нас все было нормально.
- Ладно, пусть у вас всё будет хорошо.
- Дед, а ты точно нас не обманешь?
- Не сс*те, мужики!
еще анекдот!