Сотрудники УФСБ России по Владимирской области задержали жителя областного центра 1978 города рождения за публичное оправдание терроризма. По версии следствия, мужчина разметил комментарий
<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2025-zhitelya-vladimira-otpravili-v-sizo-za-kommentarij-o-vtorzhenii-vraga-v-kurskuyu-oblast.html" target="_blank">Жителя Владимира отправили в СИЗО за комментарий о вторжении врага в Курскую область</a> - Сотрудники УФСБ России по Владимирской области задержали жителя областного центра 1978 города рождения за публичное оправдание терроризма. По версии следствия, мужчина разметил комментарий
[url=https://33live.ru/novosti/09-10-2025-zhitelya-vladimira-otpravili-v-sizo-za-kommentarij-o-vtorzhenii-vraga-v-kurskuyu-oblast.html]Жителя Владимира отправили в СИЗО за комментарий о вторжении врага в Курскую область[/url] - Сотрудники УФСБ России по Владимирской области задержали жителя областного центра 1978 города рождения за публичное оправдание терроризма. По версии следствия, мужчина разметил комментарий