На автотрассе «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма» случилось ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом рассказали наши коллеги из региональных ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции.Авария произошла во второй половине дня 7 января. Предварительно установлено, что водитель машины SSangYong не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Шевроле Круз». Во время столкновения травмы получила 9-летняя пассажирка «Шевроле».Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.